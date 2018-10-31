Средняя зарплата в Украине за год выросла на 23%

Средняя заработная плата в Украине в сентябре составила 9042 гривни. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передает Укринформ.
«Средняя заработная плата в сентябре составила уже 9042 грн, и это на 23% больше, чем в сентябре прошлого года. Бизнес может платить более высокие заработные платы лишь тогда, когда будет развиваться и выходить из тени», — сказал Кубив.
Отметим, минимальная заработная плата в Украине составляет 3723 гривни.
По данным Госстата, наибольшую среднюю зарплату зафиксировано в фармацевтической, финансовой и телекоммуникационной отраслях.
Наибольшую среднюю зарплату в сентябре получали работники предприятий, производящих фармацевтические продукты и препараты (16389 грн). В тройку самых высокооплачиваемых категорий также входят работники финансовых и страховых учреждений (15956 грн) и предприятий, осуществляющих информационную и телекоммуникационную деятельность (14307 грн).
Самую маленькую зарплату получили работники организаций, специализирующихся на услугах по охране здоровья и социальной помощи (5730 грн), по временному размещению и организации питания (5995 грн) и по водоснабжению, канализации, обращению с отходами (6670 грн).
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