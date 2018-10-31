Сделка по Brexit может быть достигнута до 21 ноября

Правительство Великобритании ожидает, что сделка между Великобританией и Евросоюзом будет достигнута в ближайшие три недели. Об этом сообщил в среду телеканал Sky news со ссылкой на письмо, которое направил парламентариям британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб.

«Я буду рад ответить на вопросы комитета после того, как работа над сделкой с ЕС будет завершена. В настоящий момент я полагаю, что 21 ноября будет походящей датой», — говорится в письме министра, от которого депутаты потребовали отчитаться перед профильным парламентским комитетом об условиях сотрудничества между Лондоном и Брюсселем после Brexit.

Источник в правительстве страны подтвердил телеканалу, что работу над соглашением об условиях «развода» между сторонами планируется завершить в названный Раабом срок. Подписание договоренности ожидается на встрече лидеров государств ЕС в середине декабря. Ранее в британском правительстве заявляли о том, что рассчитывают завершить переговоры с ЕС до конца осени, однако из-за сохраняющихся противоречий между сторонами существовали сомнения в том, что называвшиеся сроки будут соблюдены.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, затем ее должны будут одобрить Европарламент и британский парламент. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.