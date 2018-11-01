Нацбанк укрепил курс гривны еще на 5 копеек

Национальный банк Украины на четверг, 1 ноября 2018, укрепил официальный курс гривны на 5 копеек - до 28,1188 грн за доллар против 28,1644 грн за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс курс гривны к евро установлен на уровне 31,8249 грн против 32,0286 грн накануне.