Верховный суд рассмотрит сразу три иска с требованием отменить просьбу о Томосе

Верховный суд рассмотрит три иска с требованием отменить постановление о поддержке обращения президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви, сообщает пресс-служба государственной судебной администрации.

«Верховный Суд рассмотрит несколько исков в Верховную Раду Украины о признании противоправным и отмене постановления от 19 апреля 2018 «О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине», — говорится в сообщении на сайте Судебной власти Украины в среду.

По состоянию на 30 октября 2018 года в производстве суда есть три одинаковых исковых заявления от различных истцов. В пресс-службе отметили, что два из них будут рассмотрены в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам в срок, установленный ст.258 Кодекса административного судопроизводства Украины, то есть не более шестидесяти дней со дня открытия производства по делу.

Среди истцов в этих делах указаны «Религиозная община Украинской православной церкви при храме на имя Святителя Николая бердянской епархии города Бердянска Запорожской области» и Городницкий Свято-Георгиевский мужской ставропигиальный монастырь.

Производство по этим делам открыты 8 и 9 октября.

«Еще одно дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон на 27 ноября 2018 в 10.30», — сказано в сообщении.

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно единой поместной Православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.