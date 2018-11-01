Войти
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 23%
официально
Средняя зарплата в Украине за год выросла на 23%
Лукашенко заявил о желании стать самым надежным партнером США
дружба народов
Лукашенко заявил о желании стать самым надежным партнером США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

церковь
RSS

Верховный суд рассмотрит сразу три иска с требованием отменить просьбу о Томосе

1245

Верховный суд рассмотрит три иска с требованием отменить постановление о поддержке обращения президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви, сообщает пресс-служба государственной судебной администрации.

«Верховный Суд рассмотрит несколько исков в Верховную Раду Украины о признании противоправным и отмене постановления от 19 апреля 2018 «О поддержке обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине», — говорится в сообщении на сайте Судебной власти Украины в среду.

По состоянию на 30 октября 2018 года в производстве суда есть три одинаковых исковых заявления от различных истцов. В пресс-службе отметили, что два из них будут рассмотрены в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам в срок, установленный ст.258 Кодекса административного судопроизводства Украины, то есть не более шестидесяти дней со дня открытия производства по делу.

Среди истцов в этих делах указаны «Религиозная община Украинской православной церкви при храме на имя Святителя Николая бердянской епархии города Бердянска Запорожской области» и Городницкий Свято-Георгиевский мужской ставропигиальный монастырь.

Производство по этим делам открыты 8 и 9 октября.

«Еще одно дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон на 27 ноября 2018 в 10.30», — сказано в сообщении.

Читайте также: В Украине в ближайшие дни до 23 градусов тепла

Как сообщалось, 17 апреля 2018 года президент Петр Порошенко сообщил о своем намерении обратиться к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом издать Томос относительно единой поместной Православной церкви в Украине, и призвал Верховную Раду в кратчайшие сроки поддержать его инициативу.

19 апреля народные депутаты поддержали обращение президента к Вселенскому патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине.

Верховный суд, УПЦ, Томос
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 1 ноября 2018
Среда, 31 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Андрей Блинов
Андрей Блинов
экономист

Украина – 71-я в рейтинге простоты ведения бизнеса. Что дальше?

Украина - 71-я в рейтинге простоты ведения бизнеса. Так сказал Мировой банк. Об этом уже написали все СМИ, повторив шаблонные тезисы и про +5 позиций в совокупном рейтинге, и про 30-е место в плане получения разрешений на строительство. Что же дальше? Понятное дело, что улучшать есть куда, и многие предприниматели крупной и мелкой руки укажут множество барьеров на их личном бизнес-пути, которое государство Украина создаёт. Или упорно не хочет устранять.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

С чего начиналось польское экономическое чудо

В начале 1991 года долг Польши перед западными странами составлял 33 млрд дол. Учитывая долг перед частными организациями в 11 млрд, совокупный долг на тот момент составлял около 90% ВВП. Несмотря на то, что все заслуги рыночных реформ любят приписывать Бальцеровичу, однако он был лишь исполнителем. Сам план реформирования экономики написал Джефри Сакс, который для этого был приглашён в страну и в то время консультировал польских чиновников. Единственное, что мешало нормальному внедрению всех реформ, был колоссальный госдолг. И он эту проблему решил.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Пять факторов конкурентоспособности экономики Украины

Глобальный рейтинг конкурентоспособности от ВЭФ является ориентиром, указывающим в какой степени страна способна обеспечить стабильный рост экономики и высокий уровень жизни населения. Анализ показателей, используемых для расчета этого рейтинга, может помочь национальной экономике ликвидировать существующие проблемы и отставание, и стать на путь устойчивого развития. Однако, с моей точки зрения, есть еще несколько важных факторов, которые определяют конкурентоспособность экономики.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016