Популярности Макрона среди французов продолжает падать

Всего лишь 21% жителей Франции позитивно оценивают действия президента Эммануэля Макрона, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследований общественного мнения YouGov по заказу издания Huffington Post и телеканала CNews.

Как следует из его результатов, 21% опрошенных положительно оценивают действия Макрона, что на 4% ниже, чем в прошлом месяце, а 69% респондентов заявили, что оценивают его работу критически.

Рейтинг премьер-министра Эдуара Филиппа не изменился с октября и снова оказался выше президентского: 27% французов позитивно оценивают его работу.

Опрос проводился в период с 24 по 25 октября. В нем приняли участие 1010 жителей Франции старше 18 лет.