Популярности Макрона среди французов продолжает падать

Всего лишь 21% жителей Франции позитивно оценивают действия президента Эммануэля Макрона, свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом исследований общественного мнения YouGov по заказу издания Huffington Post и телеканала CNews.
Как следует из его результатов, 21% опрошенных положительно оценивают действия Макрона, что на 4% ниже, чем в прошлом месяце, а 69% респондентов заявили, что оценивают его работу критически.
Рейтинг премьер-министра Эдуара Филиппа не изменился с октября и снова оказался выше президентского: 27% французов позитивно оценивают его работу.
Опрос проводился в период с 24 по 25 октября. В нем приняли участие 1010 жителей Франции старше 18 лет.
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