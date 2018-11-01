С 1 марта обещают массовый пересчет и повышение пенсий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил новоназначенному главе Пенсионного фонда (ПФ) Евгению Капинусу подготовиться к повышению пенсий военнослужащим с 1 января 2019 года, а также пересчету всех пенсий с 1 марта 2019 года, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

«Два важнейших задания: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 года в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 года провести первый в истории Украины массовый пересчет и повышение пенсий всех других категорий пенсионеров», — цитирует пресс-служба премьер-министра.

Евгений Капинус в 2016-2017 годах занимал должность замминистра финансов, затем до октября 2018-го был госсекретарем Минфина. Примечательно, что 9 октября он был временно отстранен от должности в связи с открытием в отношении него дисциплинарного производства.