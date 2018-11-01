Талибы в Афганистане контролируют рекордно большую территорию с 2001 года

Движение «Талибан», против которого вот уже 17 лет сражается возглавляемая США международная коалиция, расширило за последние три года зону своего влияния в Афганистане и в настоящее время контролирует большую, чем когда-либо с 2001 года, территорию страны.

Об этом, как сообщила в четверг телекомпания CNN, говорится в последнем квартальном докладе Специального генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане (SIGAR).

«Талибан» в настоящее время контролирует больше территории, чем когда-либо с 2001 года«, — приводит телекомпания одно из заключений доклада.

По данным его авторов, на сегодняшний день под контролем или влиянием афганского правительства находятся лишь 55,5% районов страны, что, согласно оценке, является наихудшим показателем с 2015 года, когда офис Специального генерального директора начал фиксировать количество подконтрольных властям районов в Афганистане.

Три года назад Кабул контролировал 72% районов страны, спорными считались 21%, подконтрольными талибам — 7%. Теперь, указывается в докладе, «Талибан» в той или иной мере контролирует 12,5% афганских районов, в то время как остальные территории остаются спорными.

Помимо расширения влияния талибов, в докладе обращается внимание и на их возросшую активность, что выразилось в увеличении количества нападений на правительственные силы. Результатом последнего, сообщает CNN, стало увеличение числа жертв среди гражданского населения.