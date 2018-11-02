Нацбанк снизил курс гривны на 4 копейки

Национальный банк Украины на пятницу, 2 ноября, ослабил официальный курс гривны на 4 копейки - до 28,1579 грн за доллар против 28,1188 грн за доллар в четверг. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,0803 грн против 31,8249 грн накануне.