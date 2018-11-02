Производитель дисков купил сгоревший «Майбах», чтобы принять участие в шоу

Шок-контент регулярно применяется в качестве средства, гарантированно привлекающего внимание публики. В ателье Forgiato решили пойти именно по этому пути: что может привлечь больше внимания на тюнинг-шоу Sema, чем сгоревший Mercedes-Maybach S-класса?

Ателье Forgiato известно созданием весьма экстравагантных колесных дисков для различных тюнинг-проектов на грани эстетики и безумия. Например, они не признают дисков размерностью менее 26 дюймов, а одной из самых известных разработок ателье несколько лет назад стали диски Radurra – полностью прозрачные.

Чтобы представить на шоу Sema свою новую линейку колесных дисков под названием Orologio (правда, в достаточно скромном размере R22), тюнеры решили "сработать на контрасте". Ателье выкупило полностью сгоревший Mercedes-Maybach S-класса, единственной модификацией которого перед выставкой стала смена "обуви" на серебристо-золотистые колеса из Калифорнии.

Правда, в павильоны выставки креативных тюнеров все же не пустили, предоставив им довольствоваться площадкой снаружи выставочного здания. При этом в соцсетях предприимчивые американцы характеризуют свой экспонат как "самый освещенный" автомобиль шоу Sema.