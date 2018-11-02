Украина сократила транзит газа через свою территорию

Украина в январе-октябре 2018 года сократила транзит природного газа через свою газотранспортную систему на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные ПАО «Укртрансгаз», сообщает «Интерфакс-Украина».

Показатель снизился на 5,3 миллиарда кубометров и составил 72,65 млрд куб м.

По расчетам агентства, в том числе транзит газа через Украину в Европу за этот период составил 69,839 млрд куб м (-7,3% к январю-октябрю 2017 года), Молдову — 2,226 млрд куб м (+8,2%).

По итогам октября 2018 года транзит газа снизился на 5,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года.

Отметим, что Украина в 2017 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 13,7% (на 11,257 млрд куб. м) по сравнению с 2016 годом — до 93,457 млрд куб м, в т. ч. транзит в Европу составил 90,749 млрд куб м, Молдову — 2,708 млрд куб м.

«Укртрансгаз», 100% которого принадлежит НАК «Нафтогаз Украины», эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.