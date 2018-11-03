В Кабмине надеются, что госбюджет будет принят 22 ноября

Министр Кабинета министров Александр Саенко заявил, что есть высокие шансы принять государственный бюджет-2019 уже 22 ноября. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.
Представитель правительства отметил, что Кабмин получил предварительное одобрение проекта госбюджета Верховной Радой.
«Получили выводы и предложения народных депутатов. В ближайшее время документ будет внесен в парламент ко второму чтению. 22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы государственный бюджет на следующий год был принят и мы нормально, планово вступили в новый год без проблем с финансированием», — сказал Саенко.
Он заверил, что государственный бюджет, предложенный сегодня правительством, сохраняет все положительные программы которые были, и по большинству программ суммы финансирования увеличиваются.
Напомним, что 18 октября Верховная Рада поддержала проект государственного бюджета на 2019 в первом чтении.
От окончательного принятия бюджета зависит выделение Международным валютным фондом очередного транша.
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