В Киеве построят завод по переработке опавших листьев

В Киеве планируют построить комплекс для переработки опавших листьев, веток, древесины и сухостойных деревьев, сообщил заместитель главы Управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации Алексей Король.

«Запланировано его (комплекс — Ред.) построить около Бортнической станции аэрации. Территория там большая — более 6 гектаров, которая будет использоваться для строительства такого перерабатывающего комплекса», — сообщил он в эфире телеканала «Киев» в среду.

Комплекс планируют разместить на ул. Вырливской.

Управление экологии уже подало бюджет на его создание в 2019 году.

Сухую древесину, листья и другие растительные отходы хотят перерабатывать на топливные брикеты — экодрова.

По словам, Короля, за год в Киеве скапливается более 120 тыс. кубических метров растительных отходов. Около 60% опавших листьев коммунальщики собирают в парках и скверах и компостируют.