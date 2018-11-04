Умерла Екатерина Гандзюк

Управляющая делами Херсонского горисполкома Екатерина Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой, умерла. Об этом говорится в сообщении на странице «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Facebook.
«Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации», — говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье днем на странице сообщества.
Информацию о кончине общественной активистки подтвердил юрист Маси Найем, брат народного депутата из фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафы Найема.
«Это так. Просьба быть максимально сдержанными. Детали не спрашивайте и не звоните...», — написал он в своей странице в соцсети Фейсбук.
31 июля Екатерину Гандзюк в Херсоне облили концентрированной серной кислотой.
У нее были ожоги 40% кожи и сильное повреждение глаз.
Правовую квалификацию дела под давлением общественности и резонанса дела меняли несколько раз: «хулиганство», затем «умышленные тяжкие телесные повреждения», впоследствии «покушение на убийство» (15 статья УК касается покушения на преступление, 115 статья — умышленного убийства).
Кроме того, следователь по делу Гандзюк согласился рассматривать этот инцидент как попытку заказного убийства.
3 августа Генеральный прокурор Юрий Луценко после общения с Гандзюк заявил, что расследование дела передадут Службе безопасности Украины.
20 августа председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом полицией задержаны уже 5 человек, которые «подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство» Гандзюк.
По состоянию на 21 сентября Гандзюк перенесла 11 операций по удалению омертвевших тканей и пересадке кожи. Она находилась в реанимации в Киеве.
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