В Украине завтра будет до 22 градусов тепла

В ближайшие сутки, 5 ноября, погоду Украины будет определять антициклон, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.
В понедельник существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, в западных, областях юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатском регионе днем порывы 15-18м/с. Температура ночью 4-9° тепла; днем 8-13°, в западных областях и в южной части местами 14-18°, на Закарпатье и Прикарпатье до 22°.
В Киеве - без существенных осадков, температура ночью 7-9° тепла, днем 10-12°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 5 ноября самая высокая температура днем была 17,6 в 2013 году, самая низкая ночью 11,4 мороза в 1979 году.
Во вторник, 6 ноября, в Украине так же будет тез осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях и на крайнем юге ночью 2-7° тепла, днем 10-15°, в Закарпатье до 18°; на остальной территории ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.
В Киеве 6 ноября без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 7-9°.
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