Нацбанк укрепил курс гривны на 3 копейки

Национальный банк Украины на понедельник, 5 ноября 2018, укрепил официальный курс гривны на 3 копейки - до 28,1328 грн за доллар против 28,1579 грн за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс курс гривны к евро установлен на уровне 32,1192 грн против 32,0803 грн 2 ноября.