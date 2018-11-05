В Италии арестовали мэра города по делу о коррупции

В итальянском городе Фускальдо арестовали 14 человек по подозрении в коррупции, в том числе мэра города Джанфранко Рамундо. Об этом сообщает ANSA и Rai News.
Среди арестованных также заместитель мэра, советник муниципалитета, госслужащие и индивидуальные предприниматели. Из 14 арестованных, 12 — находятся под стражей, а двое — под домашним арестом. Всего в операции по задержанию принимали участие более 100 военнослужащих. В рамках дела было конфисковано активов у подозреваемых на сумму €215 тыс. Всего фигурантами уголовных дел стали 20 человек.
Их обвиняют в административных нарушения, оказании давления и превышения должностных полномочий. Фигурантов подозревают также в растрате, нарушении проведении публичных торгов и в сговоре при выборе подрядчиков. СМИ отмечают, что сумма ущерба от противоправных действий составила €7,5 млн.
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