Нацбанк укрепил гривну сразу на 12 копеек

Национальный банк Украины на вторник, 6 ноября, укрепил официальный курс гривны на 12 копеек - до 28,0153 грн за доллар против 28,1328 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,8534 грн против 32,1192 грн накануне.