Задержан владелец клуба «Монако» миллиардер Дмитрий Рыболовлев

Российский миллиардер, владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев задержан во вторник властями Монако для допроса по делу о коррупции. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

По данным издания, Рыболовлев был задержан в Монако ещеутром. Тогда же у него дома власти княжества провели обыск. По информации Le Monde, по состоянию на вечер вторника Рыболовлев остается под стражей.

Ранее в прессе была информация, что 51-летний Рыболовлев делал денежные влияния в «Монако» в обход финансового фейр-плей. Отмечается, что миллиардер использовал для махинаций фиктивные спонсорские контракты и офшорные счета в Гонконге и на Виргинских островах.