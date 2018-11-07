Курс гривны пересек отметку в 28 за доллар

Национальный банк Украины на среду, 7 ноября 2018 года, укрепил официальный курс гривны на 6 копеек - до 27,9558 грн за доллар против 28,0153 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,9479 грн против 31,8534 грн накануне.