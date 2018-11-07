Boeing разошлет предупреждение об опасности некоторых маневров на самолете 737 MAX

Компания Boeing разошлет предупреждение операторам новых моделей Boeing-737 MAX предупреждение, что из-за ошибочных показаний системы контроля полета самолеты могут уходить в пике, сообщило в среду агентство Bloomberg.
Как отмечает издание со ссылкой на источник, предупреждение основывается на предварительных результатах расследования авиакатастрофы у побережья Индонезии 29 октября. Появились сведения, что из-за неконтролируемого нарушения обтекания крыла потоком воздуха самолеты Boeing-737 MAX могут автоматически опускать нос вниз.
По словам источника, в предупреждении будут содержаться указания пилотам, как действовать в этих условиях.
Боинг-737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение 29 октября над морем у западного побережья острова Ява. На борту находились 189 человек. Незадолго до потери связи пилот запросил разрешение на возвращение в аэропорт вылета и получил его. Связь с самолетом была потеряна через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Самолет упал в море и затонул.
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