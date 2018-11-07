В РФ уверяют, что не боятся новых санкций США

Россия справится в случае введения санкций США на госдолг, в РФ развит институт национальных инвесторов, а накопленные резервы позволят справиться с дефицитом бюджета, заявил местным журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
«Я думаю, что за годы, прошедшие с начала активного развития национального долгового рынка, у нас подросли собственные национальные, институциональные инвесторы — пенсионные фонды, страховые компании, которые являются активными участниками долгового рынка. Я думаю, что мы справимся», — сказал он.
«Плюс те резервы, которые мы накопили, сможем тоже использовать для решения вопросов дефицита федерального бюджета. Никаких панических настроений в Минфине нет и не предвидится», — отметил Сторчак.
Напомним, ранее Госдепартамент США заявил, что не может удостовериться в том, что Россия соблюдает законодательство о химическом оружии и намерен ввести второй пакет санкций в отношении Москвы.
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