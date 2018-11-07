Нацбанк впервые за 7 месяцев попробует купить $100 млн

Национальный банк Украины (НБУ), после 7-месячного отсутствия на межбанковском рынке с предложением приобрести валюту, в среду объявил аукцион по покупке до $100 млн.

Напомним, что в последнее время гривна укрепляется. Вчера на межбанковском рынке курс пересек отметку в 28 гривен за доллар. Официальный курс на сегодня установлен в размере 27,9558 грн. за доллар.