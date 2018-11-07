Порошенко подписал закон о введении уголовной ответственности для россиян за нарушение границы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы россиянами, следует из информации на сайте Верховной рады.

Парламент принял соответствующий закон 18 октября.

Раньше нарушителям грозили штрафы и административный арест до 15 суток. Новый закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. За повторное совершение таких действий или совершение их группой лиц — от трех до пяти лет, а совершение таких действий с применением оружия — от пяти до восьми лет.

Как говорится в пояснительной записке к документу, уголовную ответственность будут нести только «лица, имеющие гражданство государства-агрессора или другие лица в интересах государства-агрессора», которые пересекают границу без документов или с фальшивыми документами, а также вне пунктов пропуска.