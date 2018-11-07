НБУ впервые за 7 месяцев провел успешный аукцион по покупке валюты

Национальный банк вышел на межбанк с предложением покупки валюты и пополнил золотовалютные резервы на 57,4 миллиона долларов. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Нацбанк был готов выкупить до 100 миллионов долларов по цене не выше 27,905 гривны за доллар.

Банки предложили 92,7 миллиона долларов, НБУ выкупил 57,4 млн долларов по средневзвешенному курсу 27,9013 гривни.

Напомним, последний раз НБУ выходил на межбанк с аукционами по покупке валюты 6 апреля 2018 года. Тогда объем выкупленной валюты составил 58,8 миллиона долларов по средневзвешенному курсу 26,0477.

Напомним, что сегодня Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 6 копеек, установив его на 7 ноября на уровне 27,95 гривны.