Еврокомиссия не признает легитимность «выборов» в ЛДНР

Еврокомиссия имеет четкую позицию по намерению провести так называемые выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и не признает их легитимность. Об этом в среду во время брифинга для прессы сообщила пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич, отвечая на вопрос относительно позиции ЕС и Еврокомиссии относительно намерения РФ провести «выборы» на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

«Неделю тому назад мы уже выражали позицию относительно этого вопроса. Мы отметили то, что поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины и не признаем легитимность выборов на этих территориях», — заявила она.

Напомним, что выборы в непризнанных ДНР и ЛНР назначены на 11 ноября.