Луценко подал президенту заявление об отставке

Генпрокурор Юрий Луценко подал заявление президенту Петру Порошенко об отставке. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
«Да, сегодня недавно (в среду — ред.) подал президенту заявление», — сказала она.
Отметим, что Порошенко отправился с визитом в Финляндию и пробудет там два дня. Поэтому когда он отреагирует на заявление, не известно.
6 ноября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что во вторник подаст заявление о своей отставке. Такое решение он принял в связи с критикой правоохранительных органов по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк.
Как пояснил генпрокурор, он не намерен терпеть вмешательство в работу правоохранительных органов, а также обвинения в их бездействии. Луценко назвал все обвинения в свой адрес «борьбой политиков за власть».
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