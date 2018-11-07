«Нафтогаз» через суд требует от Кабмина 6,6 миллиарда за «льготный» газ

НАК «Нафтогаз Украины» в октябре 2018 года подала в Хозяйственный суд Киева иск к Кабинету министров о возмещении убытков в размере 6,6 миллиарда гривен, возникших в четвертом квартале 2015 года из-за отказа правительства создать механизм и источники компенсации выполнения компанией специальных обязательств по поставке газа. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Согласно проекту проспекта эмиссии еврооблигаций НАК, в целом руководство «Нафтогаза» на основе собственных неаудированных расчетов оценивает сумму необходимой компенсации по ПСО за период с 1 октября 2015 года по 30 июня 2018 года более чем в 102,9 млрд грн.
Из этой суммы 80,8 млрд грн составляет упущенная выручка «Укргазвыдобування», 7 млрд грн связаны с формированием резервов по плохим долгам, а 5,1 млрд грн — убытки.
Компания напомнила, что в 2017 году в административном суде обжаловала отказ правительства создать механизм и источники компенсации убытков по ПСО и в том же году выиграла эти дела в судах первой инстанции и апелляции.
Согласно проспекту, Кабмин подал кассацию в Верховный суд. Дата слушаний пока не известна.
Согласно проекту проспекта, на июнь этого года разница между средневзвешенной рыночной ценой газа и ценой его поставки по ПСО составляла около 67%. В соответствии с представленным графиком за период с начала 2016 года по середину 2018 года, минимальной (близкой к нулю) она была в мае 2016 года, максимальной (более 110%) — в январе 2016 года.
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