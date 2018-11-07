Российского олигарха Рыболовлева в Монако выпустили из полиции

Российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву, собственнику клуба «Монако», который был задержан 6 ноября, предъявили обвинение. После суток допросов его выпустили из полицейского участка, однако миллиардер остается под судебным контролем. Об этом сообщает местное издание Nice-matin со ссылкой на генпроукрора Монако.
Ранее сообщалось, что Рыболовлева задержали по запросу прокуратуры Монако. В его апартаментах в Монте-Карло прошли обыски. По данным издания Le Monde, против Рыболовлева начали расследование по фактам «коррупции и торговли влиянием».
Как сообщают СМИ, обвинения предъявлены также Кристине и Антуану Нармино, соответственно жене и сыну бывшего главы юстиции Монако Филиппа Нармино, обвиненного ранее. Также обвинения выдвинуты против адвоката Рыболовлева, Татьяны Бершеды. Все они, как сообщает газета, выпущены на свободу, но будут находиться под юридическим контролем.
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