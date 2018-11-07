Обыски у Бережной: СБУ назвала сувенирный слиток золотым

Сотрудники Службы безопасности Украины во время обысков у лидера общественного объединения «Сила добра» Елены Бережной обнаружили документы и электронные носители, которые свидетельствуют о ее антиукраинской деятельности по заданию спецслужб РФ, также нашли письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и, якобы, килограммовый слиток золота. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Наши сотрудники обнаружили письмо, адресованное министру иностранных дел государства-агрессора Сергею Лаврову о необходимости активизации деятельности российских организаций в Украине», — отмечают правоохранители.
В СБУ добавляют, что в ходе обыска нашли также килограммовый слиток золота.
Отметим, что при этом на предоставленном самой же СБУ фото видно, что слиток не золотой, а сувенирный. На нем написано «сервис высшей пробы».
В спецслужбе заявили, что следственные действия у Елены Бережной, которая является матерью погибшей экс-нардепа от Партии регионов Ирины Бережной, проходили в рамках уголовного производства, открытого по ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.
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