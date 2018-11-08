Нацбанк продолжает укреплять курс гривны

Национальный банк Украины на четверг укрепил официальный курс гривны на шесть копеек - до 27,89696 гривны за доллар против 27,9558 гривны за доллар в среду. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,0452 грн против 31,9479 грн накануне.