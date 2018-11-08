В Китае разработают новую ракету для полетов на Луну

Китайские инженеры начали разработку ракеты-носителя нового поколения для пилотируемых космических полетов, в том числе и на Луну. Об этом в четверг пишет газета China Daily.

"Инженеры Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC) ведут разработку новой ракеты-носителя, которая будет применяться для вывода в космическое пространство пилотируемых кораблей национальной постройки, способных осуществлять полеты к спутнику Земли", - сообщает издание.

"Мы создаем новую ракету-носитель для вывода на околоземную орбиту космических аппаратов следующего поколения. Она также сможет применяться для перспективных пилотируемых полетов на Луну", - приводит China Daily слова одного из сотрудников корпорации Ху Сяоцзюня.

Как отмечает издание, длина новой ракеты составит 90 м, диаметр - 5 м. Ее максимальный взлетный вес превысит 2 тыс. тонн. Она будет способна выводить на орбиту Земли космические аппараты массой до 70 тонн, а также доставлять полезную нагрузку массой 25 тонн к спутнику Земли. К настоящему времени уже проведены испытания построенных в Китае двигателей, которые будут использованы для создания ракеты-носителя.

Инженеры CASC также уже ведут разработку космического корабля нового поколения, который должен будет заменить используемый в настоящее время для полетов китайских космонавтов аппарат "Шэньчжоу". Как сообщает China Daily, длина нового корабля составит девять метров, а вес - 23 тонны. Новый космический аппарат станет многоразовым и будет способен принимать участие в китайской лунной программе, а также "в перспективных экспедициях по изучению дальнего космоса".