В Китае разработают новую ракету для полетов на Луну

Китайские инженеры начали разработку ракеты-носителя нового поколения для пилотируемых космических полетов, в том числе и на Луну. Об этом в четверг пишет газета China Daily.
"Инженеры Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC) ведут разработку новой ракеты-носителя, которая будет применяться для вывода в космическое пространство пилотируемых кораблей национальной постройки, способных осуществлять полеты к спутнику Земли", - сообщает издание.
"Мы создаем новую ракету-носитель для вывода на околоземную орбиту космических аппаратов следующего поколения. Она также сможет применяться для перспективных пилотируемых полетов на Луну", - приводит China Daily слова одного из сотрудников корпорации Ху Сяоцзюня.
Как отмечает издание, длина новой ракеты составит 90 м, диаметр - 5 м. Ее максимальный взлетный вес превысит 2 тыс. тонн. Она будет способна выводить на орбиту Земли космические аппараты массой до 70 тонн, а также доставлять полезную нагрузку массой 25 тонн к спутнику Земли. К настоящему времени уже проведены испытания построенных в Китае двигателей, которые будут использованы для создания ракеты-носителя.
Инженеры CASC также уже ведут разработку космического корабля нового поколения, который должен будет заменить используемый в настоящее время для полетов китайских космонавтов аппарат "Шэньчжоу". Как сообщает China Daily, длина нового корабля составит девять метров, а вес - 23 тонны. Новый космический аппарат станет многоразовым и будет способен принимать участие в китайской лунной программе, а также "в перспективных экспедициях по изучению дальнего космоса".
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016