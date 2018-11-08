Робин Денхолм заменила Илона Маска в совете директоров Tesla

Tesla нашла замену Илону Маску, покинувшему пост председателя совета директоров компании по соглашению с Комиссией по ценным бумагам США. Сообщение размещено на сайте компании.

Новым председателем совета директоров стала Робин Денхолм, которая входила в совет директоров Tesla в качестве независимого директора и возглавляла аудиторский комитет компании.

Вне Tesla Денхолм является финансовым директором и главой департамента по стратегии компании Telstra Corp Ltd. — крупнейшего телекоммуникационного оператора Австралии.