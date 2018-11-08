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В Литве обсуждают возможность введения купонов на продукты

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Продовольственные купоны могут быть введены в Литве как один из инструментов компенсации населению роста цен на основные продукты питания и поощрения малого бизнеса. Вопрос находится на повестке дня правительства, в четверг в эфире радиостанции Ziniu Radijas сообщил премьер-министр страны Саулюс Сквернялис.

«Он обсуждается как одна из альтернатив введению льготного тарифа налога на добавленную стоимость для продуктов первой необходимости», — сказал глава кабмина.

По его словам, рассматриваются различные варианты применения такой меры. «Она может быть распространена на всех или применена в отношении определенных социальных групп, например в отношении пенсионеров», — отметил премьер.

Сквернялис подчеркнул, что речь не идет о каких-то талонах, по которым будут выдаваться продукты. «Введение талонной системы никогда не обсуждалось. Назовем это купонами для приобретения специфических товаров у малых и средних производителей, фермеров для поддержки этих производителей», — пояснил он.

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В рабочем варианте это представляется покупкой продуктов на сумму в €10 за купон номиналом в €7. Разницу возмещает государство. Намечается, что купонами можно будет рассчитываться в «альтернативных» крупным торговым сетям, которые упрекают в искусственном росте цен, небольших магазинах.

Литва
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