Стало известно, как допрашивали в Монако российского олигарха Рыболовлева

Следователи княжества Монако, проводившие на этой неделе допрос российского миллиардера и владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева, задали ему в общей сложности почти 600 вопросов, однако отвечать на них он отказался.

Об этом сообщила в четверг французская газета Nice-Matin со ссылкой на собственные источники.

По этим данным, Рыболовлев почти сутки провел под стражей в отделении полиции Монако, и за это время следователи проводили продолжительные допросы, задав «почти 600 вопросов», но бизнесмен воспользовался своим правом не отвечать им. «Сидя перед следователями, глава ФК „Монако“, однако, сохранял молчание. Причина: он оспаривает правомерность экспертизы переписки из телефона его адвоката Татьяны Бершеды. По окончании временного задержания им обоим вчера (в среду) предъявили обвинения», — пишет издание.

Рыболовлев был задержан для дачи показаний правоохранительными органами Монако во вторник утром. Тогда же у него дома на вилле провели обыск. Вместе с миллиардером под стражей оказались также его адвокат и несколько бывших высокопоставленных чиновников судебного аппарата Монако — все они являются фигурантами дела о коррупции в высоких эшелонах власти княжества.

По итогам допросов все фигуранты дела в среду были отпущены на свободу на условиях судебного контроля. По данным газеты, Рыболовлеву были официально предъявлены обвинения в «активной торговле влиянием, активной коррупции, причастности к нарушению профессиональной тайны следствия».

Год назад из-за расследования этого дела, которое во французских СМИ получило огласку под названием «Монакогейт», в отставку вынужден был уйти глава Департамента юридических услуг Княжества Монако (министр юстиции) Филипп Нармино, имевший большое влияние в политических кругах княжества. Вскоре после своей отставки он также временно был помещен под стражу.

Пост министра юстиции Монако Нармино покинул 14 сентября 2017 года. О своем уходе он объявил через несколько часов после развернутой публикации газеты Le Monde, в которой утверждалось, что чиновник получал подарки от Рыболовлева и гостил в его швейцарской резиденции. Как считала газета и ряд других французских зданий, российский олигарх и его окружение оказывали сильное давление на следственные органы и полицию Монако с тем, чтобы направить в выгодное им русло следственные действия по тяжбе со швейцарским предпринимателем Ивом Бувье. Основанием для тех публикаций послужили смс-сообщения, извлеченные из личного телефона адвоката Рыболовлева.

Рыболовлев обвинял арт-дилера Бувье в том, что тот необоснованно завышал цены на проданные ему 37 картин крупнейших художников начала XX века, что повлекло финансовые потери размером около €1 млрд. Бувье, со своей стороны, заявил тогда же о «сговоре» Рыболовлева с юстицией Монако с тем, чтобы та быстро провела его задержание на территории страны и выдвинула против него обвинения.