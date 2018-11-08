Порошенко ждет в ближайшие недели 500 млн евро от ЕС

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует предоставление Украине макрофинансовой помощи от Евросоюза в ближайшие недели.

«Буквально в ближайшие недели будет выделено EUR500 млн макрофинансовой помощи, будет предоставлена помощь по программе сотрудничества с Международным валютным фондом», — сообщил Петр Порошенко в Хельсинки в четверг после конгресса Европейской народной партии.