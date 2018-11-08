МВД поможет сотрудникам снять или купить квартиру

Министерство внутренних дел с 1 ноября запустило программу компенсации средств полицейским за аренду квартир. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, сообщает пресс-служба ведомства.
«Мы представляем сегодня первый и не последний мотивационный пакет для полицейского, который заработает частично сейчас, с ноября, а в полном объеме — с 1 января 2019 года», — сказал он.
Ранее Аваков заявлял, что в районном центре компенсация за аренду составит от 1,9 тысячи до 2,9 тысячи гривен, в областном центре от 2,9 до 4,3 тысячи гривен.
По словам министра, также программа предусматривает увеличение зарплаты на 30%, введение системы получения собственного жилья после 2 лет службы на основании ипотеки до 20-летнего льготного финансового лизинга с учетом полного погашения процентов со стороны министерства и бонусного погашения до 40% лизинга МВД за выслугу лет.
Кроме того, Аваков обещает внести и принять законопроекты, которые изменят и защитят профессиональные права полицейского.
По словам главы Нацполиции Сергея Князева, на сегодня одной из главных задач руководства ведомства является сохранение и привлечение кадров.
«Мы надеемся, что наш социальный проект не только привлечет новых сотрудников, но и удержит действующие профессиональные и честные кадры», — сказал Князев.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016