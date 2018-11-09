В Китае научились распознавать людей по походке

Китайская компания Watrix разработала систему, которая способна распознавать людей на достаточно большом расстоянии (до 50 метров) на основании того, как они идут. Об этом со ссылкой на Engadget сообщает itc.ua.

Таким образом, даже если человек надел маску или находится под таким углом к камере, что его лицо не видно, программное обеспечение всё равно может определять людей при помощи имеющихся кадров.

Глава компании Watrix Хуанг Ёнгжен рассказал в одном из интервью, что при помощи искусственной хромоты или других попыток изменить походку обмануть ПО не удастся. Это связано с тем, что система анализирует движения всего тела человека.

Технология распознавания человека по походке компании Watrix просматривает видео того, как идёт человек, обрезает силуэт и создаёт модель походки. По данным компании, точность распознавания данной технологии составляет 94%. Но эти сведения не были подтверждены независимыми экспертизами.

Также следует отметить, что анализ осуществляется не в режиме реального времени, а на основании записи.

Полиция в Пекине и Шанхае уже начала использовать технологию распознавания походки в своей деятельности. Также данная технология станет частью разрабатываемой системы наблюдения на базе искусственного интеллекта, которую планируется развернуть по всей стране.

Сама по себе технология распознавания человека по походке не является новой. Её развитием занимаются учёные в Японии, Великобритании и США. Но до Watrix она не была коммерциализирована.