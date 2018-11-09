В половине Италии ввели чрезвычайное положение из-за непогоды

Совет министров Италии ввел чрезвычайное положение в 11 из 20 областей страны, пострадавших от сильных дождей и наводнений. Сообщение об этом опубликовано на сайте итальянского правительства.
Как отмечается, режим чрезвычайного положения вводится в областях, которые начиная со 2 октября, были поражены стихийным бедствием, а именно в Калабрии, Эмилии-Романье, Фриули-Венеции-Джулии, Лацио, Лигурии, Ломбардии, Сардинии Сицилии, Тоскане, Венето и Трентино — Альто-Адидже. Правительство выделило на ликвидацию последствий стихийных бедствий €53,5 млн, еще €200 млн будут выделены на эти нужды в ближайшее время.
Всего за неделю на Апеннинах из-за ударов стихии погибли 29 человек, 12 из них на острове Сицилия, один человек считается пропавшим без вести. Значительно пострадали прибрежные районы, особенно в Лигурии. На севере в области Трентино — Альто-Адидже, в Доломитовых Альпах, повалило сотни тысяч деревьев.
Как заявил министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли, ущерб от разгула стихии по всей стране превысил три миллиарда евро.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016