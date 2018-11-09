В половине Италии ввели чрезвычайное положение из-за непогоды

Совет министров Италии ввел чрезвычайное положение в 11 из 20 областей страны, пострадавших от сильных дождей и наводнений. Сообщение об этом опубликовано на сайте итальянского правительства.

Как отмечается, режим чрезвычайного положения вводится в областях, которые начиная со 2 октября, были поражены стихийным бедствием, а именно в Калабрии, Эмилии-Романье, Фриули-Венеции-Джулии, Лацио, Лигурии, Ломбардии, Сардинии Сицилии, Тоскане, Венето и Трентино — Альто-Адидже. Правительство выделило на ликвидацию последствий стихийных бедствий €53,5 млн, еще €200 млн будут выделены на эти нужды в ближайшее время.

Всего за неделю на Апеннинах из-за ударов стихии погибли 29 человек, 12 из них на острове Сицилия, один человек считается пропавшим без вести. Значительно пострадали прибрежные районы, особенно в Лигурии. На севере в области Трентино — Альто-Адидже, в Доломитовых Альпах, повалило сотни тысяч деревьев.

Как заявил министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли, ущерб от разгула стихии по всей стране превысил три миллиарда евро.