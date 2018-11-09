«Оппоблок» объединяется с «За життя»

Сопредседатель партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За життя». Об этом Бойко и Рабинович заявили 9 ноября в кулуарах Верховной Рады, отметив, что приглашают все оппозиционные силы к объединению на базе их платформы.
«Есть три пункта, по которых мы приглашаем всех: первое — это установление безусловного мира в стране, второе — прекращение экономического геноцида украинского народа и третье — создание независимой нейтральной страны, „Швейцарии Восточной Европы“» — заявил Рабинович.
Отвечая на вопрос журналистов относительно кандидата в президенты от этой политсилы, Бойко отметил:
«У нас будет действительно единственный кандидат на президентские выборы, но это еще повод для дискуссий, это будет в будущем».
В то же время источники «Украинской правды» в Оппоблоке отмечают, что группа Рината Ахметова решила приостановить свое участие в процессе объединения партии «Оппозиционный блок» с партией «За життя».
По данным УП, по этому поводу были долгие переговоры.
Группа Фирташа-Левочкина и Медведчук с Рабиновичем заявляли о готовности объединяться уже сейчас, но представители Ахметова, говорили, что не видят в такой спешке никакого смысла.
«Я не знаю, что они себе решили без нас. Но мы люди самодостаточные и считаем, что спешить с такой дедикатною темой точно не стоит», — признавался один высокопоставленный собеседник из группы Ахметова.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016