В Иране уверяют, что санкции США не повлияли на местную экономику

Санкции США в отношении Тегерана, вступившие в силу 5 ноября, не оказали никакого влияния на экономику Исламской Республики Иран. Об этом заявил в субботу президент Ирана Хасан Роухани.
«Американские санкции не оказали никакого влияния на иранскую экономику. Они не что иное, как элемент психологической войны, Вашингтон не может остановить экспорт иранской нефти», — цитирует Роухани телеканал Al-Mayadeen. По его словам, иранская экономика способна «преодолеть любые проблемы, создаваемые Америкой».
Напомним, что президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Трамп обещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые в отношении Тегерана, а Госдепартамент в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти.
Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа. Эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов. Новые санкции, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступили в силу 5 ноября.
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