Apple запатентовала наушники, которые невозможно надеть неправильно

Бюро США по патентам и торговым маркам (USPTO) удовлетворило патентную заявку Apple, описывающую «систему и метод для автоматического обнаружения правого и левого уха в наушниках». Благодаря этому изобретению пользователи надевать устройство, не обращая внимания на маркировку L и R — алгоритмы самостоятельно подстроят звучание под нужное ухо.
В каждую чашку наушников встроено пять микрофонов, определяющих, в каком ухе они оказались. Помимо этого, в документе Apple упоминается та же технология образования звука, что и на смарт-колонках HomePod: один микрофон будет использоваться для захвата голоса, другой — для подавления внешних шумов, чтобы человека было четко слышно.
Новая разработка может быть применена в первых накладных наушниках Apple, о которых сообщалось в июне. По данным агентства Bloomberg, новинка сможет выдавать звук студийного качества. Релиз устройства запланирован на следующий год.
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