Польша отмечает 100-летие независимости

В Польше в воскресенье начались торжества по случаю 100-летия восстановления независимости страны.

Как сообщает RMF 24, в Варшаве запланированы празднования на государственном уровне при участии президента Анджея Дуды, представителей правительства и правящей партии «Право и справедливость». Утром президент возложил венок к памятнику Винцента Витоса, который трижды был премьер-министром Польши.

В храме Провидения Божия состоялось праздничное богослужение. В нем приняли участие президентская чета, премьер-министр, спикеры Сейма и Сената и другие польские политики.

Свои церемонии провела и оппозиция. Председатель Европейского совета Дональд Туск и лидер «Гражданской платформы» Гжегож Схетына, а также избранный мэр Варшавы Рафал Тшасковський возложили цветы к памятнику маршалу Юзефу Пилсудскому. «Я желаю независимой Польши еще ста лет и больше. Мы спорим, иногда слишком сильно, прости нам, Польша», — сказал Туск после церемонии.

После обеда в Варшаве состоится совместный марш с участием руководства Польши и националистов. Напомним, суд запретил польским националистам проводить марш к 100-летию независимости. Затем польское правительство и организаторы националистичноо марша пришли к согласию и договорились провести совместный бело-красный марш, который будет носить характер государственного события.

Демонстрация националистов проводится ежегодно 11 ноября, начиная с 2010 года. В прошлом году марш прошел под лозунгом «Мы хотим Бога». По оценкам полиции, в нем приняли участие около 60 тысяч человек. Среди баннеров были надписи «Все разные, все белые» или «Европа только для белых», «Помним о Львове и Вильнюсе».

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