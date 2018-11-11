Войти
Климкин рассказал о цене для РФ «выборов» на Донбассе
мирный процесс
Климкин рассказал о цене для РФ «выборов» на Донбассе
Гройсман озвучил максимум, на который может подорожать тепло
позиция
Гройсман озвучил максимум, на который может подорожать тепло

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

соседи
RSS

Польша отмечает 100-летие независимости

352
Польша отмечает 100-летие независимости

В Польше в воскресенье начались торжества по случаю 100-летия восстановления независимости страны.

Как сообщает RMF 24, в Варшаве запланированы празднования на государственном уровне при участии президента Анджея Дуды, представителей правительства и правящей партии «Право и справедливость». Утром президент возложил венок к памятнику Винцента Витоса, который трижды был премьер-министром Польши.

В храме Провидения Божия состоялось праздничное богослужение. В нем приняли участие президентская чета, премьер-министр, спикеры Сейма и Сената и другие польские политики.

Свои церемонии провела и оппозиция. Председатель Европейского совета Дональд Туск и лидер «Гражданской платформы» Гжегож Схетына, а также избранный мэр Варшавы Рафал Тшасковський возложили цветы к памятнику маршалу Юзефу Пилсудскому. «Я желаю независимой Польши еще ста лет и больше. Мы спорим, иногда слишком сильно, прости нам, Польша», — сказал Туск после церемонии.

После обеда в Варшаве состоится совместный марш с участием руководства Польши и националистов. Напомним, суд запретил польским националистам проводить марш к 100-летию независимости. Затем польское правительство и организаторы националистичноо марша пришли к согласию и договорились провести совместный бело-красный марш, который будет носить характер государственного события.

Читайте также: В Германии раскрыли военный заговор неонацистов

Демонстрация националистов проводится ежегодно 11 ноября, начиная с 2010 года. В прошлом году марш прошел под лозунгом «Мы хотим Бога». По оценкам полиции, в нем приняли участие около 60 тысяч человек. Среди баннеров были надписи «Все разные, все белые» или «Европа только для белых», «Помним о Львове и Вильнюсе».

Источник

Польша
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 11 ноября 2018
Суббота, 10 ноября 2018
Пятница, 9 ноября 2018
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

О чем сигнализируют фондовые рынки

Мировые кризисы бьют и по государствам с высокотехнологичной экономикой, но их устойчивость к внешним шокам несравненно выше, чем у стран с сырьевой ориентацией. Если учесть возросшие темпы ускорения международной конкуренции, на что накладывается переход ведущих мировых игроков к политике экономического протекционизма, становится ясно - времени на раскачку нет, менять структуру украинской экономики нужно было начинать еще вчера.
Анна Деревянко
Анна Деревянко
Европейская Бизнес Ассоциация, исполнительный директор

Налог на выведенный капитал: стоит или нет?

Как только у государства не хватит средств, государство придет за этими средствами именно к нам, добросовестным плательщикам, и может так случиться, что сэкономив на отмене корпоративного налога, мы будем вынуждены платить большие других налогов. Соответственно, одним из ключевых моментов, который будет определять отношение ассоциации к законопроекту о налоге на выведенный капитал, станет понимание объема потерь бюджета и запланированных компенсаторов этих потерь.
Александр Деркач
Александр Деркач
совладелец холдинга «Молочный альянс»

Как правильно выбрать горнолыжный курорт

В Европе сотни горнолыжных курортов и курортиков на любой вкус. Я был примерно на 20-30 из них. Самых крупных. Знаю их хорошо. В Америке катался тоже. Прежде, чем куда-то ехать, рекомендую не только спросить мнение друзей и знакомых, но и самим максимально набраться информации из интернета. Я, кстати, крайне редко ориентируюсь на чьё-то мнение в этом вопросе. Уровень катания у всех разный. То, что кому-то показалось интересным, вам покажется слишком простым, или наоборот, слишком сложным.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016