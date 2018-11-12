Нацбанк укрепил курс гривны на 4 копейки

Нацбанк Украины на понедельник, 12 ноября, укрепил официальный курс гривны на четыре копейки — до 27,8916 гривны за доллар против 27,9267 гривны за доллар в пятницу. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,6459 грн против 31,9035 грн 9 ноября.