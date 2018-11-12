Польша не пустила в страну бандеровцев и неофашистов из РФ и Швеции

Польские власти заявили, что накануне празднования восстановления 100-летия независимости не пустила в страну «неофашистов и сторонников идеологии Степана Бандеры».

Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, сообщает ЕП со ссылкой на TVP Info.

По его словам, Агентство внутренней безопасности передало пограничникам данные 400 актиивстив, которые были участниками ультраправых и неофашистских группировок, а также организаций, которые «прославляют идеологию Степана Бандеры». Они хотели приехать на марш независимости в Варшаве. Большинству не позволили въехать в страну.

«Среди тех, кого не допустили в Польшу, были граждане Швеции и России», — сказал Жарин.

Накануне в польской столице состоялся Бело-красный марш к 100-летию восстановления независимости. Впервые марш совместно организовали польские власти и польские националистические организации.

По оценкам полиции, в марше приняли участие 250 тысяч человек.