Польша не пустила в страну бандеровцев и неофашистов из РФ и Швеции

Польские власти заявили, что накануне празднования восстановления 100-летия независимости не пустила в страну «неофашистов и сторонников идеологии Степана Бандеры».
Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин, сообщает ЕП со ссылкой на TVP Info.
По его словам, Агентство внутренней безопасности передало пограничникам данные 400 актиивстив, которые были участниками ультраправых и неофашистских группировок, а также организаций, которые «прославляют идеологию Степана Бандеры». Они хотели приехать на марш независимости в Варшаве. Большинству не позволили въехать в страну.
«Среди тех, кого не допустили в Польшу, были граждане Швеции и России», — сказал Жарин.
Накануне в польской столице состоялся Бело-красный марш к 100-летию восстановления независимости. Впервые марш совместно организовали польские власти и польские националистические организации.
По оценкам полиции, в марше приняли участие 250 тысяч человек.
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