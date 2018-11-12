В НАБУ пожаловались на суды: дела «висят» годами

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что из числа 166 уголовных производств, в которых по состоянию на конец октября 2018 года завершено досудебное расследование, в 48 делах даже не произошло подготовительное судебное заседание. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что этот «антирейтинг» возглавляет так называемое дело «тернопольских прокуроров».
«Суд в очередной раз постановил вернуть обвинительный акт. Производство не рассматривается уже почти 2 года после передачи в суд — с 11 ноября 2016 года», — говорится в сообщении.
В НАБУ добавляют, что другое дело, по обвинению должностных лиц в нанесении ущерба ОАО «Государственная продовольственно-зерновая компания», «путешествует» по разным судебным инстанциям уже около 22 месяцев.
Сообщается, что пока только в 35 производствах от НАБУ и САП приняты судебные решения.
По данным ведомства, большинство из них утверждают соглашения о признании виновности или освобождения от уголовной ответственности в отношении второстепенных участников коррупционных преступлений.
Там считают, что поставить финальную точку в делах от НАБУ и САП должен Высший антикоррупционный суд, а вынесенные приговоры помогут вернуть арестованные во время расследований средства в доход государства.
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