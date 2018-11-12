Суд в Стокгольме объединил иски «Газпрома» и «Нафтогаза»

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иск «Газпрома» о расторжении транзитного контракта через Украину и иск «Нафтогаза Украины» о пересмотре тарифа на 12 миллиардов долларов. Об этом сообщил «Газпром» в меморандуме нового выпуска еврооблигаций, передает «Интерфакс-Украина».
В марте 2018 года «Газпром» предложил «Нафтогазу Украины» «восстановить баланс интересов», нарушенный решением арбитража о контракте на транзит (он обязал российскую сторону выплатить 4,7 млрд долларов штрафа за недозагрузку украинской ГТС).
После провала этих переговоров, «Газпром» подал иск о расторжении транзитного контракта. «Нафтогаз» 22 мая представил свой ответ и свои соображения относительно условий поставок и транзита.
Кроме того в июле «Нафтогаз» подал иск в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотреть ставку тарифа на транзит с 18 марта 2018 года и требованием от «Газпрома» примерно 11,6 млрд долларов за период с 18 марта 2018 по 31 декабря 2019 года (срок окончания контракта). «Газпром» 14 августа представил свой ответ на эти требования.
Арбитраж 6 сентября решил объединить оба иска в одно дело, пишет «Газпром».
График слушаний по объединенному делу пока не согласован.
Напомним, что Стокгольмский арбитраж присудил выплату «Газпромом» «Нафтогазу Украины» штрафа в размере 4,7 млрд долларов по транзитному контракту. «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения.
По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа «Газпром» обязан выплатить НАК 2,56 млрд долларов.
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