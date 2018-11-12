Twitter может ввести функцию редактирования постов

Гендиректор компании Twitter, владеющей одноименным сервисом микроблогов, Джек Дорси сообщил, что руководство соцсети обдумывает возможность создания кнопки для редактирования сообщений, но ее появление требует тщательного рассмотрения. Об этом, как сообщает в понедельник сетевое издание TNW, Дорси заявил во время своего первого визита в Индию.

«Многим нужна кнопка редактирования, потому что они хотят быстро исправить ошибку, которую они сделали», — приводит издание его слова. Дорси подчеркнул, что речь может идти, например, об орфографической ошибке или неправильной ссылке.

При этом глава Twitter отметил, что компания намерена предотвратить неограниченное редактирование, чтобы не дать возможности изменять задним числом противоречивые или ругательные сообщения.