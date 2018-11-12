В МИД новый пресс-секретарь

Новым спикером МИД вместо Марьяны Бецы, назназначенной послом Украины в Эстонии, стала Екатерина Зеленко. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Очень непросто отрывать от сердца такого пресс-секретаря как Марьяна Беца ... Рад представить вам Екатерину Зеленко, которая берет на себя эту ответственную и почетную миссию», — написал Климкин.
Он отметил, что Беца не покидает дипломатическую команду, а идет дальше, и поблагодарил ее за три года «дружественного и вдохновляющего взаимодействия».
Напомним, что президент Петр Порошенко 13 сентября назначил пресс-секретаря Министерства иностранных дел Марьяну Бецу послом Украины в Эстонии.
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