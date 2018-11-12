В УПЦ подтвердили завтрашнюю встречу с Порошенко

Встреча президента Украины Петра Порошенко с архиереями канонической Украинской православной церкви (УПЦ) не отменена и, как и планировалось ранее, состоится на территории Киево-Печерской лавры во вторник днем. Такую информацию корреспонденту ТАСС подтвердили в понедельник в канцелярии Киевской митрополии.
«Пока другой информации — о том, что встречи не будет, — у нас нет, поэтому все по плану», — сказал собеседник агентства. Относительно присутствия на встрече митрополита Онуфрия в канцелярии отметили, что он «должен быть». Цель и повестка встречи, отметил собеседник, канцелярии неизвестны.
В то же время представитель синодально-информационного отдела УПЦ, епископ Климент в подтвердил, что они «получили уведомление о том, что архиереи приедут в Киево-Печерскую лавру для встречи с президентом во вторник в 14.00». Он уточнил, что встреча была инициативой главы государства, и также отметил, что не знает, какой круг вопросов будет на ней поднят. Относительно повестки дня также не смогли ничего сообщить и в Управлении делами УПЦ.
Ранее СМИ опубликовали документ — распоряжение УПЦ о созыве всех священнослужителей на встречу с президентом. В нем отмечается, что «участие всех епархиальных и викарных архиереев является обязательным». Согласно документу, встреча пройдет в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
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