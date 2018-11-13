Нацбанк оставил курс гривны почти без изменений

Национальный банк Украины на вторник, 13 ноября 2018 года, ослабил официальный курс гривны на 1 копейку - до 27,9037 грн за доллар против 27,8916 грн за доллар в понедельник. Такие данные приведены на сайте регуляторы.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 31,4336 грн против 31,6459 грн накануне.